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03:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы обнаружили груду костей рядом с корпусом БСМП

В ближайшее время останки утилизируют.

В Красноярске около корпусов БСМП обнаружена груда костей неизвестного происхождения. На останки наткнулись спортсмены, пробегая дистанцию по спортивному ориентированию, сообщает «СТС-Прима».

«На тот момент моя первая мысль, что это человеческие кости. Страшно отчасти. Миллионный город, я считаю, что хранение и утилизация должны проходить по-другому», — рассказывает красноярка Ирина Свиридова.

В администрации Октябрьского района рассказали, что кости обнаружены на территории медицинского учреждения, но в ближайшее время их утилизируют.

Отметим, в июле 2016 года в Центральном районе Красноярска жители частного сектора обнаружили свалку костей животных в переулке Косом. Ранее у дома по ул. Калинина, 39а также обнаружили свалку биологических отходов. Оказалось, что кости животных там складировал расположенный рядом колбасный цех.

В подобных случаях нарушителям грозит наказание по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ («нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов») — штрафа в размере от 20 до 40 тыс. рублей.

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