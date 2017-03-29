Красноярцы обнаружили груду костей рядом с корпусом БСМП

В Красноярске около корпусов БСМП обнаружена груда костей неизвестного происхождения. На останки наткнулись спортсмены, пробегая дистанцию по спортивному ориентированию, сообщает «СТС-Прима».

«На тот момент моя первая мысль, что это человеческие кости. Страшно отчасти. Миллионный город, я считаю, что хранение и утилизация должны проходить по-другому», — рассказывает красноярка Ирина Свиридова.

В администрации Октябрьского района рассказали, что кости обнаружены на территории медицинского учреждения, но в ближайшее время их утилизируют.

Отметим, в июле 2016 года в Центральном районе Красноярска жители частного сектора обнаружили свалку костей животных в переулке Косом. Ранее у дома по ул. Калинина, 39а также обнаружили свалку биологических отходов. Оказалось, что кости животных там складировал расположенный рядом колбасный цех.