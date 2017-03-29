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04:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Владивосток тонет в несанкционированных свалках: удивляет молчание властей

«Мусорные залежи явно накапливались месяцами…».

В черте Владивостока обнаружено 11 несанкционированных свалок. Строительный мусор, куски металлоконструкций, тары от горюче-смазочных материалов и прочие отходы складируются, в том числе около домов и на берегу Амурского залива. По словам члена краевого штаба ОНФ Александра Фёдорова, на фоне бездействия властей особенно тревожит факт угрозы здоровью населения и экологии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации общественников, крупная свалка автомобильных покрышек расположена в лесном массиве около домов № 70−77 на улице Русской. В районе Второй речки находятся ещё несколько свалок — на берегу Амурского залива, а также в районе близлежащих к улице Кирова, 20 домов. Всего в черте города на данный момент активисты подтвердили факт 11 несанкционированных объектов.

В основном свалки накапливаются из строительного мусора, кусков металлолома, автомобильных покрышек, тар от горюче-смазочных материалов, пищевых отходов, упаковок от использованных товаров массового потребления и прочих твёрдых коммунальных отходов.

«Все указанные мусорные залежи явно имеют долговременный характер, они накапливались месяцами, — прокомментировал Александр Фёдоров. — Особенно тревожно то, что выявленные свалки граничат с жилыми массивами, объектами социальной инфраструктуры и затрагивают прибрежную полосу, то есть несут непосредственную угрозу экологии города, жизни и здоровью граждан. Почему власти до сих пор не предприняли активных усилий по их ликвидации — непонятно».

Как сообщало ИА REGNUM, только по официальным данным, на всей территории Российской Федерации расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок, половина из которых — это небольшие и стихийные свалки. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею создать интернет-карту, на которой каждый житель страны может отметить незаконную свалку. Сегодня этот проект под названием «Генеральная уборка» реализуют активисты ОНФ.

Указом главы государства 2017 год определён как Год экологии.

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