Владивосток тонет в несанкционированных свалках: удивляет молчание властей
«Мусорные залежи явно накапливались месяцами…».
«Мусорные залежи явно накапливались месяцами…».
В черте Владивостока обнаружено 11 несанкционированных свалок. Строительный мусор, куски металлоконструкций, тары от
По информации общественников, крупная свалка автомобильных покрышек расположена в лесном массиве около домов № 70−77 на улице Русской. В районе Второй речки находятся ещё несколько свалок — на берегу Амурского залива, а также в районе близлежащих к улице Кирова, 20 домов. Всего в черте города на данный момент активисты подтвердили факт 11 несанкционированных объектов.
В основном свалки накапливаются из строительного мусора, кусков металлолома, автомобильных покрышек, тар от
«Все указанные мусорные залежи явно имеют долговременный характер, они накапливались месяцами, — прокомментировал Александр Фёдоров. — Особенно тревожно то, что выявленные свалки граничат с жилыми массивами, объектами социальной инфраструктуры и затрагивают прибрежную полосу, то есть несут непосредственную угрозу экологии города, жизни и здоровью граждан. Почему власти до сих пор не предприняли активных усилий по их ликвидации — непонятно».
Как сообщало ИА REGNUM, только по официальным данным, на всей территории Российской Федерации расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок, половина из которых — это небольшие и стихийные свалки. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею создать
Указом главы государства 2017 год определён как Год экологии.