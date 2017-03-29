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04:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Между жизнью и водой: трех человек сняли с дрейфующей льдины в Хабаровске

В опасное плавание горожане отправились в районе Речного вокзала.

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Сразу трех человек пришлось снимать с дрейфующей льдины хабаровским спасателям. В опасное плавание горожане отправились накануне в районе Речного вокзала. Новоявленных «челюскинцев» спасли, помощь медиков никому из них не понадобилась, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Впечатляющее видео с лихачеством горожан очевидцы происшествия разместили в одном из популярных хабаровских пабликов социальной сети Instagram. Как следует из комментария к ролику, сначала люди находились на льдинах у берега. Однако позднее две глыбы оторвало и понесло течением. Мужчины пытались грести руками, направляя льдины к суше, но попытки горожан спастись самостоятельно успехом не увенчались.

— На место выезжал городской отряд службы спасения. Всех людей благополучно сняли с льдины. Известно, что в вынужденное плавание отправились не рыбаки. По предварительной информации, горожане были на тот момент не совсем трезвыми. Медицинская помощь им не потребовалась: опасное путешествие на льдине обошлось для мужчин без серьезных последствий, — прокомментировала происшествие Екатерина Потворова.

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