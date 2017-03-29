Первая волна паводков в Красноярском крае ожидается в начале апреля
Вторая волна ожидается с 20 апреля по 10 июня.
Вторая волна ожидается с 20 апреля по 10 июня.
Сибирский региональный центр МЧС предупредил о возможности возникновения подтоплений и паводков
«Резкое потепление спровоцирует интенсивное таяние снега. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности, размывов дорог, мостов, дамб», — сообщили в МЧС.
Сейчас в регионе пока стабильная паводковая обстановка, так как лед на местных реках до сих пор не вскрылся.
Специалисты Среднесибирского управления гидрометеослужбы считают, что паводковая ситуация на территории края будет развиваться в два этапа.
«Первая волна ожидается с 1 по 30 апреля — это период активного снеготаяния, вскрытия малых рек в южных, западных, восточных и центральных районах края. Основную опасность будут представлять склоновые стоки, подтопления талыми водами пониженных участков местности, переполнение прудов, накопителей, размывы дорог, дамб, возникновение наледей и заторов на малых реках с подъемом воды до критических отметок», — сообщают в ведомстве.
Вторая волна ожидается с 20 апреля по 10 июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и
В зонах возможного подтопления могут оказаться 63 населенных пункта в 23 районах и 5 городах. От паводка рискуют пострадать 5829 жилых домов, 14 объектов экономики, 88