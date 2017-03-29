Первая волна паводков в Красноярском крае ожидается в начале апреля

Сибирский региональный центр МЧС предупредил о возможности возникновения подтоплений и паводков из-за активного таяния снегов из-за резкого повышения температуры — до 22 градусов тепла — на юге Красноярского края, передает ТАСС.

«Резкое потепление спровоцирует интенсивное таяние снега. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности, размывов дорог, мостов, дамб», — сообщили в МЧС.

Сейчас в регионе пока стабильная паводковая обстановка, так как лед на местных реках до сих пор не вскрылся.

Специалисты Среднесибирского управления гидрометеослужбы считают, что паводковая ситуация на территории края будет развиваться в два этапа.

«Первая волна ожидается с 1 по 30 апреля — это период активного снеготаяния, вскрытия малых рек в южных, западных, восточных и центральных районах края. Основную опасность будут представлять склоновые стоки, подтопления талыми водами пониженных участков местности, переполнение прудов, накопителей, размывы дорог, дамб, возникновение наледей и заторов на малых реках с подъемом воды до критических отметок», — сообщают в ведомстве.

Вторая волна ожидается с 20 апреля по 10 июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Саян, вскрытия крупных рек: Енисей, Ангара, Ус, Оя, Туба, Мана, Кан, Чулым, Нижняя Тунгуска.