Страшной трагедией закончился пожар в многоэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре
Один ребенок погиб, еще трое малышей отправлены в реанимацию городской больницы.
Один ребенок погиб, еще трое малышей отправлены в реанимацию городской больницы.
Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.
Сообщение о возгорании в 4-х этажном жилом доме по улице Котовского поступило на пульт
Через 3 минуты, прибывшие первые пожарные расчеты, обнаружили открытое пламя в окне 2 этажа. В результате проведённой разведки было установлено, что горят домашние вещи и мебель в двух комнатах коммунальной квартире на площади 25 кв. метров. Огонь стал перекидываться на оконную раму квартиры верхнего этажа. Пожарные в течение 7 минут локализовали распространение пожара, в 23.55 (хбр) он был полностью ликвидирован. В ходе разведки задымленных помещений из квартир пострадавшего подъезда звеньями газодымозащитной службы были выведены 4 человека.
В результате происшествия, один ребёнок был найден без признаков жизни. С места пожара трое детей в возрасте от 2-х до 6 лет бригадами скорой помощи были доставлены в реанимационное отделение городской больницы г.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 29 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России — 20 человек и 7 единиц техники.
По предварительным данным, в квартире проживала