Страшной трагедией закончился пожар в многоэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Из-за позднего обнаружения пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре пострадали дети. Один ребёнок был найден без признаков жизни, трое других детей доставлены в реанимационное отделение городской больницы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании в 4-х этажном жилом доме по улице Котовского поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре вечером 28 марта в 23.07. Незамедлительно к месту вызова были направлены 5 единиц техники и 17 человек личного состава пожарной охраны.

Через 3 минуты, прибывшие первые пожарные расчеты, обнаружили открытое пламя в окне 2 этажа. В результате проведённой разведки было установлено, что горят домашние вещи и мебель в двух комнатах коммунальной квартире на площади 25 кв. метров. Огонь стал перекидываться на оконную раму квартиры верхнего этажа. Пожарные в течение 7 минут локализовали распространение пожара, в 23.55 (хбр) он был полностью ликвидирован. В ходе разведки задымленных помещений из квартир пострадавшего подъезда звеньями газодымозащитной службы были выведены 4 человека.

В результате происшествия, один ребёнок был найден без признаков жизни. С места пожара трое детей в возрасте от 2-х до 6 лет бригадами скорой помощи были доставлены в реанимационное отделение городской больницы г. Комсомольска-на-Амуре.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 29 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России — 20 человек и 7 единиц техники.