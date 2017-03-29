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05:17 (мск), источник: ДЕЙТА

«Еруслан» затонул в Приморье (фото)

Скандально известное транспортное судно «Еруслан», которое зимой этого года сгорело и едва не затонуло во Владивостоке, легло на грунт у пирса в бухте Нерпа (поселок Славянка).

Напомним, что «Еруслан», брошенный судовладельцем и оставленный экипажем, длительное время находился на рейте Владивостока на акватории Амурского залива. На судно был наложен арест Службой судебных приставов. В январе судно начали грабить мародеры, а 31 января на «Еруслане» возник пожар. После того, как пожар самопроизвольно прекратился, судно начало постепенно тонуть. Власти долго не могли разобраться, в чьей ответственности находится ситуация, и только после того, как возникла реальная угроза затопления судна и возникновения очага экологического загрязнения, плавучесть судна была восстановлена, и «Еруслан» был отбуксирован в Славянку.

Как видно на фото, в настоящее время «Еруслан» лег на грунт у пирса, к которому он ошвартован, и только небольшая глубина в этом месте не позволяет судну затонуть полностью. Также хорошо заметно пятно нефтепродуктов, которые выливаются из полузатонувшего судна в акваторию бухты.

Редакция ИА «Дейта» обратилась с запросом о ситуации в Приморскую транспортную прокуратуру.

Улугбек Тимуридов.

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