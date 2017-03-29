Следователи возбудили дело после нападения мужчины на врача в Бердске
Мужчине, который напал на врача, грозит лишение свободы. Следователи сегодня возбудили уголовное дело. Кто угрожал доктору убийством?
Мужчине, который напал на врача, грозит лишение свободы. Следователи сегодня возбудили уголовное дело. Кто угрожал доктору убийством?
Каждые пять минут новый пациент. «Скользкий сезон». Всех не упомнишь. Но воскресную ночь здесь забудут, кажется, не скоро. На прием пришла пара. Девушка и молодой человек. После вечера на природе даме понадобилась помощь врачей.
Юлия, пациентка: «Мы жарили шашлыки в лесу, выпивали конечно же… Я когда уже домой пришла разделась, ну на кофте кровь, и они меня повели в больницу».
Как заработала колотою рану живота? Юлия не помнит. Говорит, увидела кровь, помутилось сознание. И, похоже, не только у нее. Сопровождавший молодой человек с порога обозначил медикам — их случай особый.
А еще вырвал огнетушитель, опрокинул сейф. И, как напишут после в протоколе, нетрезвый — напал на врача.
Пётр Акалович, старший следователь Следственного отдела по г. Бердску СУ СК РФ по Новосибирской области: «Он подошел к нему, рукой схватил за шею, стал сдавливать дыхательные пути,
при этом высказал угрозу убийства".
Анна Артеменкова, старшая медицинская сестра приемного отделения: «Нужно было ей оказать помощь, именно в ту секунду, не дожидаясь чистой перевязочной, что нужно было в приемном отделении пациентку начать обрабатывать, оперировать, зашивать».
Медики нажали тревожную кнопку. Не дожидаясь приезда полиции, парочка скрылась. Их быстро нашли. Нападавшим оказался 23-летний ранее судимый житель Бердска. Пациентка — мать его ребенка. Говорит — он просто сильно переживал.
Юлия, пациентка: «Просто, наверное, не понравилось то, что меня не смотрят, вообще он адекватный, не больной».
С начала года это уже второй случай нападения на врачей в Бердской больнице. Доктора с опаской заступают на дежурства.
Александр Белужников, руководитель по хирургической службе Бердской центральной городской больницы: «Речь идет не просто о нападении на врача, а по сути тут вопрос стоит о жизни пациентов, потому что по большому счету, если бы доктор получил
Смену пострадавший доктор доработал. Сегодня по графику выходной.. А его обидчик — пока на свободе.
Анастасия Шарабурова, корреспондент: «По информации “Вестей” именно в этом доме проживает молодой человек, напавший на врачей. До травмпункта буквально 10 минут ходьбы. Где сейчас нападавший нам не известно. Возможно, обдумывает свое поведение. Кстати, за него молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы».