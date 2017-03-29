Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
СМИ: 4 тыс. га земли около "дачи Медведева" арендовали за 40 руб
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Уралец заставил суд разрешить детям ездить без специальных кресел
Верховный суд разрешил детям ездить без спецкресел
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
10Европейские деревья года
08:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следователи возбудили дело после нападения мужчины на врача в Бердске

Мужчине, который напал на врача, грозит лишение свободы. Следователи сегодня возбудили уголовное дело. Кто угрожал доктору убийством?

Источник: Вести - Новосибирск

Каждые пять минут новый пациент. «Скользкий сезон». Всех не упомнишь. Но воскресную ночь здесь забудут, кажется, не скоро. На прием пришла пара. Девушка и молодой человек. После вечера на природе даме понадобилась помощь врачей.

Юлия, пациентка: «Мы жарили шашлыки в лесу, выпивали конечно же… Я когда уже домой пришла разделась, ну на кофте кровь, и они меня повели в больницу».

Как заработала колотою рану живота? Юлия не помнит. Говорит, увидела кровь, помутилось сознание. И, похоже, не только у нее. Сопровождавший молодой человек с порога обозначил медикам — их случай особый.

А еще вырвал огнетушитель, опрокинул сейф. И, как напишут после в протоколе, нетрезвый — напал на врача.

Пётр Акалович, старший следователь Следственного отдела по г. Бердску СУ СК РФ по Новосибирской области: «Он подошел к нему, рукой схватил за шею, стал сдавливать дыхательные пути,

при этом высказал угрозу убийства".

Анна Артеменкова, старшая медицинская сестра приемного отделения: «Нужно было ей оказать помощь, именно в ту секунду, не дожидаясь чистой перевязочной, что нужно было в приемном отделении пациентку начать обрабатывать, оперировать, зашивать».

Медики нажали тревожную кнопку. Не дожидаясь приезда полиции, парочка скрылась. Их быстро нашли. Нападавшим оказался 23-летний ранее судимый житель Бердска. Пациентка — мать его ребенка. Говорит — он просто сильно переживал.

Юлия, пациентка: «Просто, наверное, не понравилось то, что меня не смотрят, вообще он адекватный, не больной».

С начала года это уже второй случай нападения на врачей в Бердской больнице. Доктора с опаской заступают на дежурства.

Александр Белужников, руководитель по хирургической службе Бердской центральной городской больницы: «Речь идет не просто о нападении на врача, а по сути тут вопрос стоит о жизни пациентов, потому что по большому счету, если бы доктор получил какие-нибудь телесные повреждения, он бы не смог осуществлять уже свою профессиональную деятельность».

Смену пострадавший доктор доработал. Сегодня по графику выходной.. А его обидчик — пока на свободе.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «По информации “Вестей” именно в этом доме проживает молодой человек, напавший на врачей. До травмпункта буквально 10 минут ходьбы. Где сейчас нападавший нам не известно. Возможно, обдумывает свое поведение. Кстати, за него молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Сборная Бразилии раньше всех квалифицировалась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь