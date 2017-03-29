Следователи возбудили дело после нападения мужчины на врача в Бердске

Каждые пять минут новый пациент. «Скользкий сезон». Всех не упомнишь. Но воскресную ночь здесь забудут, кажется, не скоро. На прием пришла пара. Девушка и молодой человек. После вечера на природе даме понадобилась помощь врачей.

Юлия, пациентка: «Мы жарили шашлыки в лесу, выпивали конечно же… Я когда уже домой пришла разделась, ну на кофте кровь, и они меня повели в больницу».

Как заработала колотою рану живота? Юлия не помнит. Говорит, увидела кровь, помутилось сознание. И, похоже, не только у нее. Сопровождавший молодой человек с порога обозначил медикам — их случай особый.

А еще вырвал огнетушитель, опрокинул сейф. И, как напишут после в протоколе, нетрезвый — напал на врача.

Пётр Акалович, старший следователь Следственного отдела по г. Бердску СУ СК РФ по Новосибирской области: «Он подошел к нему, рукой схватил за шею, стал сдавливать дыхательные пути,