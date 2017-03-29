Пять человек и ребенок пострадали в ДТП «скорой помощи» и микроавтобуса в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска у дома № 13 на проспекте Карла Маркса. Столкнулись микроавтобус и реанимобиль «скорой помощи». По предварительным данным, в ДТП пострадал ребенок из автомобиля врачей, его спешно увезли с места происшествия. Всего, по предварительным данным, пострадали шесть человек, включая ребенка.