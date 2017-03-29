Пять человек и ребенок пострадали в ДТП «скорой помощи» и микроавтобуса в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска у дома № 13 на проспекте Карла Маркса. Столкнулись микроавтобус и реанимобиль «скорой помощи». По предварительным данным, в ДТП пострадал ребенок из автомобиля врачей, его спешно увезли с места происшествия. Всего, по предварительным данным, пострадали шесть человек, включая ребенка.
На месте аварии находились пять карет «скорой помощи».
«Очевидцы сообщают, что тормозной путь медицинского Mercedes-Benz составил 20 метров. При этом, столкновение произошло, якобы, из-за того, что микроавтобус не пропустил медиков, выезжая с прилегающей территории», — добавили в «АСТ-54».
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.