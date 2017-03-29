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07:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пять человек и ребенок пострадали в ДТП «скорой помощи» и микроавтобуса в Новосибирске

По предварительным данным, авария произошла накануне вечером в Ленинском районе, среди пострадавших оказался ребенок из кареты «скорой помощи», рассказали очевидцы.

Пять человек и ребенок пострадали в ДТП «скорой помощи» и микроавтобуса в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска у дома № 13 на проспекте Карла Маркса. Столкнулись микроавтобус и реанимобиль «скорой помощи». По предварительным данным, в ДТП пострадал ребенок из автомобиля врачей, его спешно увезли с места происшествия. Всего, по предварительным данным, пострадали шесть человек, включая ребенка.

На месте аварии находились пять карет «скорой помощи».

«Очевидцы сообщают, что тормозной путь медицинского Mercedes-Benz составил 20 метров. При этом, столкновение произошло, якобы, из-за того, что микроавтобус не пропустил медиков, выезжая с прилегающей территории», — добавили в «АСТ-54».

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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