Нацгвардия штурмовала подпольное казино на Взлетке

В Советском районе Красноярска сотрудники правоохранительных органов обнаружили казино, работавшее в подвале одной из жилых многоэтажек. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Операцией руководил главный полицейский края Александр Речицкий.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что в подвале одной из многоэтажек в микрорайоне Взлетка работает зал с игровыми автоматами. При осмотре помещения совместно с сотрудниками Росгвардии «были обнаружены 35 игровых автомата и 4 игровых стола».

Сейчас по данному факту проводится проверка, а все изъятое оборудование направлено на экспертизу.

Если терминалы будет признаны игровым оборудованием, на котором можно осуществлять азартные игры, то их собственнику грозит уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организации и проведение азартных игр). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.