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05:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 1 тыс. свиней забрали у жителей Иркутского района в очаге африканской чумы

В карантинной зоне по АЧС в Иркутском районе отчуждено 1053 свиньи.

В Хомутовском муниципальном образовании, где ликвидируют очаг африканской чумы свиней (АЧС), на утро 29 марта 2017 года отчуждено 1053 свиньи, общая масса составляет 65 тонн. В Иркутском районе продолжается обход подворий для выявления, изъятия и уничтожения свиней. Как сообщает пресс-служба администрации района, животных усыпляют с помощью инъекции, затем туши утилизируют на специальном полигоне.

Напомним, в Иркутском районе действует режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 5 км от очага АЧС в деревне Куда объявлен карантин.

В ликвидации очага АЧС задействовано 242 человека, в частности, сотрудники ветеринарной службы Иркутской области, МВД, администраций Хомутовского МО и Иркутского района, Россельхознадзора, министерства сельского хозяйства региона. Межведомственные группы 28 марта провели 216 подворовых обходов. В карантинной зоне также работают 50 единиц техники.

Владельцам личных подсобных хозяйств Хомутовского МО необходимо предоставлять информацию о свинопоголовье оперативным группам. Из резервного фонда региона пострадавшим фермерам выплатят компенсацию за изъятых свиней по стоимости 150 рублей за кг живого веса. Заявления на компенсацию принимают в администрации Хомутовского муниципального образования.

Справка. Африканская чума свиней является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием.

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