В Кокшетау ГАЗель влетела под трактор

О случившемся агентству сообщил автолюбитель, проезжавший мимо места ДТП.

«На красноярском мосту жестокая авария. Газель бортовая 035 влетела под К-700. Скорее всего, есть жертвы, так как кабины нет на газели. Будьте внимательны, господа, во всем», — написал мужчина в группе автолюбителей.

В полиции предоставить подробную информацию затруднились.

«ДТП произошло около 21 часа ночи. Известно, что ГАЗель пошла на обгон и залетела под К-700. Трактор принадлежит ГКП на ПХВ «Кокшетау Су арнасы», — сообщил дежурный УВД Кокшетау.

Известно, что в результате аварии пострадал водитель ГАЗели, его госпитализировали в Акмолинскую областную больницу.

«Пациент — мужчина, 1959 года рождения. Находился в тяжелом состоянии, в мутном сознании, что происходит, не осознавал. В настоящее время ему делают операцию на брюшной полости. У него также две серьезные травмы ноги. Больше ничего сообщить не могу», — сказала медсестра приемного отделения.