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07:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Кокшетау ГАЗель влетела под трактор

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. В Кокшетау автомобиль марки «ГАЗель» влетел под трактор «К-700», водитель ГАЗели находится в реанимации, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

О случившемся агентству сообщил автолюбитель, проезжавший мимо места ДТП.

«На красноярском мосту жестокая авария. Газель бортовая 035 влетела под К-700. Скорее всего, есть жертвы, так как кабины нет на газели. Будьте внимательны, господа, во всем», — написал мужчина в группе автолюбителей.

В полиции предоставить подробную информацию затруднились.

«ДТП произошло около 21 часа ночи. Известно, что ГАЗель пошла на обгон и залетела под К-700. Трактор принадлежит ГКП на ПХВ «Кокшетау Су арнасы», — сообщил дежурный УВД Кокшетау.

Известно, что в результате аварии пострадал водитель ГАЗели, его госпитализировали в Акмолинскую областную больницу.

«Пациент — мужчина, 1959 года рождения. Находился в тяжелом состоянии, в мутном сознании, что происходит, не осознавал. В настоящее время ему делают операцию на брюшной полости. У него также две серьезные травмы ноги. Больше ничего сообщить не могу», — сказала медсестра приемного отделения.

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