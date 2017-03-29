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06:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Жительница Приморья разгуливала по улице с банкой наркотиков

В Приморье сотрудник вневедомственной охраны раскрыл наркопреступление в свободное от службы время, сообщает ИА «Дейта».

«В городе Артем сотрудник вневедомственной охраны войск национальной гвардии России Денис Тарабан, находившейся в отпуске, заметил на улице девушку, чье поведение показалось ему подозрительным. Судя по характерным признакам, она находилась в состоянии наркотического опьянения: нервничала и вела себя неадекватно», — говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии Приморского края.

Старший сержант полиции доложил об этом факте дежурному пульта централизованной охраны, который направил на улицу Васнецова экипаж вневедомственной охраны.

При виде патрульного автомобиля девушка ускорила шаг и попыталась скрыться, но была остановлена для проверки. В ходе досмотра у 32-летней жительницы города Спасск-Дальний была обнаружена пластмассовая банка. Внутри нее находилось пятнадцать полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Подозреваемая была доставлена в полицию для разбирательства. В дальнейшем было установлено, что в свертках находился героин весом 17,7 грамма.

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