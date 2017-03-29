Жительница Приморья разгуливала по улице с банкой наркотиков
В Приморье сотрудник вневедомственной охраны раскрыл наркопреступление в свободное от службы время, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье сотрудник вневедомственной охраны раскрыл наркопреступление в свободное от службы время, сообщает ИА «Дейта».
«В городе Артем сотрудник вневедомственной охраны войск национальной гвардии России Денис Тарабан, находившейся в отпуске, заметил на улице девушку, чье поведение показалось ему подозрительным. Судя по характерным признакам, она находилась в состоянии наркотического опьянения: нервничала и вела себя неадекватно», — говорится в сообщении
Старший сержант полиции доложил об этом факте дежурному пульта централизованной охраны, который направил на улицу Васнецова экипаж вневедомственной охраны.
При виде патрульного автомобиля девушка ускорила шаг и попыталась скрыться, но была остановлена для проверки. В ходе досмотра у 32-летней жительницы города
Подозреваемая была доставлена в полицию для разбирательства. В дальнейшем было установлено, что в свертках находился героин весом 17,7 грамма.