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06:14 (мск), источник: РИА Новости

В США 13-килограммовая индейка протаранила лобовое стекло автомобиля

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупная индейка влетела в лобовое стекло автомобиля в Индиане. Об этом в своем аккаунте Фейсбук сообщила местная полиция.

Дикая птица, вес которой приблизительно достигает 13 килограммов, погибла в результате инцидента. Семья, находившаяся в машине, отделалась легким испугом и порезами от лобового стекла.

Полицейские призывают водителей к внимательности, так как поведение диких индеек в брачный период может стать серьезной угрозой на дороге.

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