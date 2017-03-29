В США 13-килограммовая индейка протаранила лобовое стекло автомобиля
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупная индейка влетела в лобовое стекло автомобиля в Индиане. Об этом в своем аккаунте Фейсбук сообщила местная полиция.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупная индейка влетела в лобовое стекло автомобиля в Индиане. Об этом в своем аккаунте Фейсбук сообщила местная полиция.
Дикая птица, вес которой приблизительно достигает 13 килограммов, погибла в результате инцидента. Семья, находившаяся в машине, отделалась легким испугом и порезами от лобового стекла.
Полицейские призывают водителей к внимательности, так как поведение диких индеек в брачный период может стать серьезной угрозой на дороге.