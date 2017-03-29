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07:11 (мск), источник: VN.ru

Иномарка протаранила скорую помощь в Новосибирске

Скорая помощь и иномарка столкнулись в Ленинском районе Новосибирска, в результате аварии травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП произошло 28 марта в 22.00 у дома № 8 на проспекте Карла Маркса. Предварительно установлено, что микроавтобус Toyota Hiace выезжал с обочины из парковочного кармана, а скорая двигалась со стороны улицы Ватутина в сторону Космической.

Избежать столкновения не помогло даже то, что у скорой были включены проблесковые маячки. Среди пострадавших — водитель иномарки, мужчина 1986 года рождения, и пассажир скорой помощи, мужчина 1954 года рождения.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

16 марта в Новосибирской области произошла другая авария с участием скорой помощи, но со смертельным исходом. На трассе «Иртыш» при выезде из села Убинское УАЗ-39623 не пропустил на перекрестке грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz. От полученных травм 55-летняя фельдшер скорой скончалась в больнице, спустя два дня, 58-летний водитель и 78-летняя пациентка получили травмы головы.

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