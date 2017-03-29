Иномарка протаранила скорую помощь в Новосибирске

ДТП произошло 28 марта в 22.00 у дома № 8 на проспекте Карла Маркса. Предварительно установлено, что микроавтобус Toyota Hiace выезжал с обочины из парковочного кармана, а скорая двигалась со стороны улицы Ватутина в сторону Космической.

Избежать столкновения не помогло даже то, что у скорой были включены проблесковые маячки. Среди пострадавших — водитель иномарки, мужчина 1986 года рождения, и пассажир скорой помощи, мужчина 1954 года рождения.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.