Из-за потепления в омской «Меге» обрушился потолок

С приходом весны «растаял» один из крупных торговых центров Омска. Вчера посетители заметили, что в одном из бутиков произошло ЧП — участок магазина огорожен.

В магазине «Zara» на потолке образовалось довольно большое отверстие, оттуда свисает проводка. При этом пол залит водой, работники магазина установили повсюду ведра. Очевидно, причина кроется в потеплении — конструкция здания «Меги» не смогла выдержать веса растаявшего снега.