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06:46 (мск), источник: Om1.ru

Из-за потепления в омской «Меге» обрушился потолок

Из отверстия свисает проводка, а на полу стоят лужи.

С приходом весны «растаял» один из крупных торговых центров Омска. Вчера посетители заметили, что в одном из бутиков произошло ЧП — участок магазина огорожен.

В магазине «Zara» на потолке образовалось довольно большое отверстие, оттуда свисает проводка. При этом пол залит водой, работники магазина установили повсюду ведра. Очевидно, причина кроется в потеплении — конструкция здания «Меги» не смогла выдержать веса растаявшего снега.

Омичи отмечают, что в торговом центре нередко случается нечто подобное. Горожане удивляются плачевному состояния здания, несмотря на относительно свежую дату постройки.

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