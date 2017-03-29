Задержаны конокрады, перегонявшие табуны из Кыргызстана в Казахстан

Двоих граждан соседней республики задержал наряд погранзаставы. В это время другие соучастники успели перегнать часть лошадей через границу.

Дознаватели нашли след, который привел в село Гродеково. Там, в одном из сараев, они обнаружили более 100 голов лошадей. У 17 из них есть специальные регистрационные чипы, а остальные 85 — бесхозные.

«Это нарушение границы они спланировали еще давно. Об этом к нам поступала оперативная информация заранее, заблаговременно. В данный момент отделом дознания Таразского пограничного отряда проводится следственное мероприятие», — сообщил заместитель начальника пограничного поста «Гродеково» Темирлан Жанабаев.