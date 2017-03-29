Киеву грозит повторение истории с Шулявским мостом, но на Нивках
СМИ обнаружили гниющие и ржавеющие конструкции под путепроводом на станцией метро «Нивки», по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей.
СМИ обнаружили гниющие и ржавеющие конструкции под путепроводом на станцией метро «Нивки», по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей.
Путепровод над станцией метро «Нивки» в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура, сообщает «Информатор».
«По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу», — отмечает издание.
Напомним, директор «Киевавтодора» Александр Густелев подал в отставку после обрушения пешеходной части консоли Шулявского путепровода.
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Вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост «устал».