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08:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киеву грозит повторение истории с Шулявским мостом, но на Нивках

СМИ обнаружили гниющие и ржавеющие конструкции под путепроводом на станцией метро «Нивки», по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

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6
фотографий
6
фотографий

Путепровод над станцией метро «Нивки» в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура, сообщает «Информатор».

«По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу», — отмечает издание.

Напомним, директор «Киевавтодора» Александр Густелев подал в отставку после обрушения пешеходной части консоли Шулявского путепровода.

«Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому-то или нет. Я инициировал увольнение заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост «устал».

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