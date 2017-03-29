Киеву грозит повторение истории с Шулявским мостом, но на Нивках

Путепровод над станцией метро «Нивки» в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура, сообщает «Информатор».

«По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу», — отмечает издание.

Напомним, директор «Киевавтодора» Александр Густелев подал в отставку после обрушения пешеходной части консоли Шулявского путепровода.

«Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому-то или нет. Я инициировал увольнение заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост «устал».