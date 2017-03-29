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06:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Убийца 15-летней школьницы в Иркутске проведет в тюрьме 13 лет

Преступление произошло два года назад.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ленинский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за убийство 15-летней школьницы. Преступление произошло летом 2015 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

В канун нового учебного года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес девятикласснице ножом множественные удары, один из которых стал для нее роковым.

«В ходе предварительного следствия он дал признательные показания в совершении данного преступления, однако впоследствии отказался от них, указав, что показания являются самооговором и были даны им под давлением органов следствия», — отметили в ведомстве.

Осужденный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных тяжких преступлений, но отбыв наказание в виде лишения свободы, должных выводов для себя не сделал и не встал на путь исправления.

Между тем суд, оценивая все собранные доказательства по делу пришел к выводу о виновности Л. в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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