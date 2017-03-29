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06:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске затопило приют для бездомных собак «Друг»

Неубранный снег на соседнем «чужом» участке каждую весну превращает территорию приюта в огромную лужу, в которой собакам приходится жить.

Из-за таяния снега и потепления в городе возникло множество неприятностей и проблем. Так, еще одним пострадавшим от снеготаяния стал приют для собак «Друг».

Территорию собачьего питомника практически затопило, собаки буквально вынуждены жить в воде. Из-за постоянного нахождения в холодной воде животные переохлаждаются и болеют.
Как сообщают в приюте, ситуация усугубилась также и тем, что наняты зимой трактор во время очистки территории от снега замял канализационную трубу. Ее удалось лишь немного расправить, благодаря чему хотя бы часть воды уходит с территории питомника.

Растаявший снег превратился в лужи. Собакам приходится постоянно находиться в холодной воде.

Подобная ситуация с подтоплением происходит практически каждый год. Оказывается, на то есть причина. По соседству с приютом находится «Спецавтохозяйство», где содержатся отловленные на улицах города бездомные собаки. На территории «САХ» скапливаются горы снега, которые никто не убирает. Весной горы снега превращаются в ручьи, текущие прямо на участок «Друга».

Территория «САХ» переполнена снегом. Когда он растет, вода побежит прямо на территорию приюта для собак.

«Но самая большая проблема, из-за чего, собственно говоря, и случается ежегодно потоп, горы снега за нашим забором, на территории САХ. Убирать их они явно не планируют, как и в прошлом, и позапрошлом году… К сожалению, рельеф местности таков, что вода неизбежно бежит к нам, а снега столько, что никакие преграды его не остановят», — сокрушаются в приюте.

Зайти на территорию «САХ» убрать снег не получится — туда не пропускают посторонних. Работники благотворительной организации в растерянности и не знают, что им предпринять, чтобы избежать подобной территории.

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