В Омске затопило приют для бездомных собак «Друг»
Неубранный снег на соседнем «чужом» участке каждую весну превращает территорию приюта в огромную лужу, в которой собакам приходится жить.
Неубранный снег на соседнем «чужом» участке каждую весну превращает территорию приюта в огромную лужу, в которой собакам приходится жить.
Территорию собачьего питомника практически затопило, собаки буквально вынуждены жить в воде.
Как сообщают в приюте, ситуация усугубилась также и тем, что наняты зимой трактор во время очистки территории от снега замял канализационную трубу. Ее удалось лишь немного расправить, благодаря чему хотя бы часть воды уходит с территории питомника.
Растаявший снег превратился в лужи. Собакам приходится постоянно находиться в холодной воде.
Подобная ситуация с подтоплением происходит практически каждый год. Оказывается, на то есть причина. По соседству с приютом находится «Спецавтохозяйство», где содержатся отловленные на улицах города бездомные собаки. На территории «САХ» скапливаются горы снега, которые никто не убирает. Весной горы снега превращаются в ручьи, текущие прямо на участок «Друга».
Территория «САХ» переполнена снегом. Когда он растет, вода побежит прямо на территорию приюта для собак.
«Но самая большая проблема,
Зайти на территорию «САХ» убрать снег не получится — туда не пропускают посторонних. Работники благотворительной организации в растерянности и не знают, что им предпринять, чтобы избежать подобной территории.