В Омске затопило приют для бездомных собак «Друг»

Из-за таяния снега и потепления в городе возникло множество неприятностей и проблем. Так, еще одним пострадавшим от снеготаяния стал приют для собак «Друг».

Территорию собачьего питомника практически затопило, собаки буквально вынуждены жить в воде. Из-за постоянного нахождения в холодной воде животные переохлаждаются и болеют.

Как сообщают в приюте, ситуация усугубилась также и тем, что наняты зимой трактор во время очистки территории от снега замял канализационную трубу. Ее удалось лишь немного расправить, благодаря чему хотя бы часть воды уходит с территории питомника.

Растаявший снег превратился в лужи. Собакам приходится постоянно находиться в холодной воде.

Подобная ситуация с подтоплением происходит практически каждый год. Оказывается, на то есть причина. По соседству с приютом находится «Спецавтохозяйство», где содержатся отловленные на улицах города бездомные собаки. На территории «САХ» скапливаются горы снега, которые никто не убирает. Весной горы снега превращаются в ручьи, текущие прямо на участок «Друга».