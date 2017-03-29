Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Светская Москва: 12-ая жена олигарха из РФ на вечеринке (фото)
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
10Европейские деревья года
07:09 (мск), источник: Om1.ru

Главу сельского поселения в Омском районе Кондрашова будут судить за махинации с жильём

Следственный комитет отмечает, что чиновник умышленно затягивал чтение материалов своего уголовного дела.

Дело о незаконной приватизации муниципального жилья в Ключевском сельском поселении дошло до суда. Как сообщает следственный комитет по Омской области, глава поселения Виктор Кондрашов обвиняется в двух уголовных преступлениях: «Превышение должностных полномочий» и «Растрата».

По версии следствия, Кондрашов помог сотруднице администрации незаконно оформить в собственность служебную квартиру. Между тем женщина не имела права на внеочередное предоставление жилья. Участвовавший в расследовании эксперт оценил стоимость квартиры в 1,7 миллиона. Эта сумма попала в материалы дела как ущерб, нанесённый сельскому поселению.

Во время расследования уголовного дела Кондрашов нанял специалистов коммерческой организации, чтобы они провели альтернативную оценку стоимости квартиры. Всё бы ничего, если бы глава сделал это как частное лицо — гражданин, пытающийся доказать свою невиновность. Однако Кондрашов заключил с этой коммерческой организацией договор как глава сельского поселения и оплатил работы по оценке из муниципального бюджета. Стоимость работ составила 15 тысяч рублей. Следователи квалифицировали этот поступок как растрату.

Главная новость по теме В Омском районе чиновник приватизировал муниципальную квартиру.

Следственный комитет отмечает: чиновник умышленно затягивал время ознакомления с материалами уголовного дела. Поэтому следователи неоднократно заявляли ходатайства, чтобы ограничить обвиняемому время на чтение дела.

Виктор Кондрашов свою вину не признаёт и считает, что действовал правомерно. Доказать свою точку зрения ему предстоит в Омском районном суде, куда уже передали материалы дела.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омской области подростки прогуливали уроки и пили спиртное в самодельном строении
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь