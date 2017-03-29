Главу сельского поселения в Омском районе Кондрашова будут судить за махинации с жильём

Дело о незаконной приватизации муниципального жилья в Ключевском сельском поселении дошло до суда. Как сообщает следственный комитет по Омской области, глава поселения Виктор Кондрашов обвиняется в двух уголовных преступлениях: «Превышение должностных полномочий» и «Растрата».

По версии следствия, Кондрашов помог сотруднице администрации незаконно оформить в собственность служебную квартиру. Между тем женщина не имела права на внеочередное предоставление жилья. Участвовавший в расследовании эксперт оценил стоимость квартиры в 1,7 миллиона. Эта сумма попала в материалы дела как ущерб, нанесённый сельскому поселению.

Во время расследования уголовного дела Кондрашов нанял специалистов коммерческой организации, чтобы они провели альтернативную оценку стоимости квартиры. Всё бы ничего, если бы глава сделал это как частное лицо — гражданин, пытающийся доказать свою невиновность. Однако Кондрашов заключил с этой коммерческой организацией договор как глава сельского поселения и оплатил работы по оценке из муниципального бюджета. Стоимость работ составила 15 тысяч рублей. Следователи квалифицировали этот поступок как растрату.

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Следственный комитет отмечает: чиновник умышленно затягивал время ознакомления с материалами уголовного дела. Поэтому следователи неоднократно заявляли ходатайства, чтобы ограничить обвиняемому время на чтение дела.

Виктор Кондрашов свою вину не признаёт и считает, что действовал правомерно. Доказать свою точку зрения ему предстоит в Омском районном суде, куда уже передали материалы дела.