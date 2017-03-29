В Бородино школьница получила травмы на занятиях по спортивному туризму

Прокуратура города Бородино Красноярского края добилась наказания виновных в травмировании ученицы младших классов на уроке физкультуры в местной школе. Девочка получила серьезные травмы, но педагоги скрыли это. В итоге медицинская помощь пострадавшей была оказана позднее, чем следовало бы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в сентябре 2016 года педагог по спортивному туризму изготовил и установил на территории, прилегающей к зданию, металлическую П-образную конструкцию для практических занятий и отработки навыков владения туристическим снаряжением.

На одном из занятий ученики выполняли упражнение с подъемом на высоту. При этом одна из учениц, не справившись с элементами снаряжения и страховки, ударилась о конструкцию.

После случившегося преподаватель отвез пострадавшую домой. Лишь на следующий день родители увезли девочку в городскую больницу, где у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левой седалищной кости.

«Проверка показала, что преподаватель не принял мер к тому, чтобы пострадавшей в кратчайшие сроки оказали медицинскую помощь, скрыл факт травмирования от руководства, что не позволило в установленные сроки провести расследование несчастного случая», — резюмировали прокуроры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Конструкцию демонтировали, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Под проверку попали и медики той больницы, куда отвезли девочку. По закону они должны были сразу сообщить в полицию о поступлении к ним ребенка с серьезными травмами, но не сделали этого.