Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
10Европейские деревья года
07:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Бородино школьница получила травмы на занятиях по спортивному туризму

Педагоги скрыли информацию о травмировании.

Прокуратура города Бородино Красноярского края добилась наказания виновных в травмировании ученицы младших классов на уроке физкультуры в местной школе. Девочка получила серьезные травмы, но педагоги скрыли это. В итоге медицинская помощь пострадавшей была оказана позднее, чем следовало бы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в сентябре 2016 года педагог по спортивному туризму изготовил и установил на территории, прилегающей к зданию, металлическую П-образную конструкцию для практических занятий и отработки навыков владения туристическим снаряжением.

На одном из занятий ученики выполняли упражнение с подъемом на высоту. При этом одна из учениц, не справившись с элементами снаряжения и страховки, ударилась о конструкцию.

После случившегося преподаватель отвез пострадавшую домой. Лишь на следующий день родители увезли девочку в городскую больницу, где у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левой седалищной кости.

«Проверка показала, что преподаватель не принял мер к тому, чтобы пострадавшей в кратчайшие сроки оказали медицинскую помощь, скрыл факт травмирования от руководства, что не позволило в установленные сроки провести расследование несчастного случая», — резюмировали прокуроры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Конструкцию демонтировали, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Под проверку попали и медики той больницы, куда отвезли девочку. По закону они должны были сразу сообщить в полицию о поступлении к ним ребенка с серьезными травмами, но не сделали этого.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Солдат-срочник из Красноярского края найден мертвым в Ярославской области
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь