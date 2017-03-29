Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В России запретят старые электросчетчики
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
10Европейские деревья года
07:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Азартный хабаровчанин присвоил крупную сумму

В Хабаровске сотрудник магазина товаров для туризма присвоил около 82 тысяч рублей, которые затем проиграл в спортивный тотализатор, сообщает ИА «Дейта».

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску вместе с коллегами из уголовного розыска горотдела полиции № 6 проверили сообщение, о том, что менеджер одного из магазинов по продаже туристического снаряжения может быть причастен к серии хищений денег. Проверка эти данные подтвердила», — говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшими оказались сам владелец магазина и двое его покупателей. Выяснилось, что 26-летний фигурант после закрытия магазина присвоил себе около 33 тысяч рублей выручки.

«Кроме того, взял с двоих покупателей предоплату за доставку брендовых специализированных часов в общей сумме 50 тысяч рублей. Однако через кассу эти средства он не провел и распечатал клиентам фальшивые квитанции. В итоге мужчина заказы не оформил, а полученные деньги забрал себе», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выяснили, что украденные деньги подозреваемый проиграл на компьютерном тотализаторе, делая через интернет ставки на результаты спортивных состязаний.

«Задержанный свою вину признал и принял все меры для возмещения ущерба. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жителей Владивостока вызывают на дуэль
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь