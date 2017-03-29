Азартный хабаровчанин присвоил крупную сумму

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску вместе с коллегами из уголовного розыска горотдела полиции № 6 проверили сообщение, о том, что менеджер одного из магазинов по продаже туристического снаряжения может быть причастен к серии хищений денег. Проверка эти данные подтвердила», — говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшими оказались сам владелец магазина и двое его покупателей. Выяснилось, что 26-летний фигурант после закрытия магазина присвоил себе около 33 тысяч рублей выручки.

«Кроме того, взял с двоих покупателей предоплату за доставку брендовых специализированных часов в общей сумме 50 тысяч рублей. Однако через кассу эти средства он не провел и распечатал клиентам фальшивые квитанции. В итоге мужчина заказы не оформил, а полученные деньги забрал себе», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выяснили, что украденные деньги подозреваемый проиграл на компьютерном тотализаторе, делая через интернет ставки на результаты спортивных состязаний.

«Задержанный свою вину признал и принял все меры для возмещения ущерба. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.