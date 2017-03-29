В Екатеринбургском зоопарке детеныш пумы набросился на ребенка

В Екатеринбургском зоопарке детеныш пумы во вторник, 28 марта, сорвался с поводка и набросился на 12-летнего ребенка. К счастью, обошлось без тяжелых последствий, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Мама вместе с сыном гуляли по территории зоопарку, когда из вольеры с дикими кошками выбежала пума и встала лапами на плечи ребенка, а потом начала бегать по коридору, пишет портал ЕТВ. Посетители ужаснулись от происходящего, но в этот момент появился сотрудник зоопарка и надел на нее поводок. Когда животное проводили мимо посетителей, животное кинулось в сторону посетителей и чуть не поцарапало сына женщины.

В администрации учреждения об инциденте ничего не знали, но пояснили, что это, скорее всего, детеныш пумы, которого периодически выгуливают на паводке по зоопарку.

«Опасности животное не представляет», — заявили в зоопарке и отметили, что таким же образом выгуливают енотов.

Несмотря на то, что ребенок не пострадала, мама мальчика написала жалобу на выгуливающего пуму сотрудника и подала заявление в прокуратуру. Мальчик отделался легким испугом.