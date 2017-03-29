В Уфе образовалась километровая пробка на развязке у Монумента Дружбы

Так, километровая пробка наблюдается на мосту над развязкой у Монумента Дружбы. Средняя скорость здесь — 7 км/ч. Затор длиной в 600 метров образовался на улице Пугачева. Средняя скорость — 7 км/ч. Также крупная пробка длиной почти что в километр наблюдается на улице Седова на выезде из Сипайлово.

В остальном крупных пробок по городу не наблюдается.