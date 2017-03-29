Волгоградский адвокат получил год колонии за мошенничество

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе региональной прокуратуры, Стремилов признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Судом установлено, что адвокат, представляя в суде интересы бывшего главы Россошинского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, предложил ему решить все вопросы за вознаграждение в 400 тысяч рублей.

Отметим, что Россошинский обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Стремилов, в частности, обещал исключить из объема обвинения превышения должностных полномочий и назначение условной меры наказания.

Следователи уверены, что в действительности адвокат намеревался распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Задержание Сергея Стремилова было произведено сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области 6 декабря 2016 года в момент получения муляжа требуемой суммы.

Вину Стремилов признал в полном объеме, уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения суд приговорил адвоката к 1 году в исправительной колонии общего режима.