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11:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградский адвокат получил год колонии за мошенничество

28 марта в зале Дзержинского районного суда Волгограда под стражу взят адвокат коллегии адвокатов Волгоградской области «Правоведъ» Сергей Стремилов.

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе региональной прокуратуры, Стремилов признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Судом установлено, что адвокат, представляя в суде интересы бывшего главы Россошинского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, предложил ему решить все вопросы за вознаграждение в 400 тысяч рублей.

Отметим, что Россошинский обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Стремилов, в частности, обещал исключить из объема обвинения превышения должностных полномочий и назначение условной меры наказания.

Следователи уверены, что в действительности адвокат намеревался распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Задержание Сергея Стремилова было произведено сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области 6 декабря 2016 года в момент получения муляжа требуемой суммы.

Вину Стремилов признал в полном объеме, уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения суд приговорил адвоката к 1 году в исправительной колонии общего режима.

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