Волгоградский адвокат получил год колонии за мошенничество
28 марта в зале Дзержинского районного суда Волгограда под стражу взят адвокат коллегии адвокатов Волгоградской области «Правоведъ» Сергей Стремилов.
28 марта в зале Дзержинского районного суда Волгограда под стражу взят адвокат коллегии адвокатов Волгоградской области «Правоведъ» Сергей Стремилов.
Как сообщили ВДТВ в
Судом установлено, что адвокат, представляя в суде интересы бывшего главы Россошинского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, предложил ему решить все вопросы за вознаграждение в 400 тысяч рублей.
Отметим, что Россошинский обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Стремилов, в частности, обещал исключить из объема обвинения превышения должностных полномочий и назначение условной меры наказания.
Следователи уверены, что в действительности адвокат намеревался распорядиться деньгами по своему усмотрению.
Задержание Сергея Стремилова было произведено сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области 6 декабря 2016 года в момент получения муляжа требуемой суммы.
Вину Стремилов признал в полном объеме, уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения суд приговорил адвоката к 1 году в исправительной колонии общего режима.