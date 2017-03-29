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07:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске задержали студента, хранившего 16 кг «синтетики»

Молодому человеку грозит 20 лет лишения свободы.

Крупная партия наркотика изъята у 22-летнего мужчины в Красноярске, сообщает пресс-служба полиции. Задержанный является студентом.

По версии полиции, молодой человек планировал сбыть наркотики на территории города.

«По предварительным данным, молодой человек действовал в одиночку. Он собирался продавать данные наркотики через Интернет. Откуда у него столь крупная партия синтетических наркотиков, следствию еще предстоит установить», — сообщили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Если вина задержанного будет доказана, то ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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