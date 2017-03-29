В Башкирии разыскивают мошенницу с девочкой-сообщницей

22 марта в Салавате обокрали 87-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По словам дедушки, в его квартиру позвонили, открыв дверь, он увидел на пороге молодую женщину и девочку-подростка. Женщина пояснила, что хотела купить соседнюю квартиру и начала интересоваться жильем и ее владельцами.

Пока хозяин квартиры беседовал с дамой, девочка попросилась в туалет. Спустя некоторое время она вернулась. Поговорив еще немного, гости попрощались и ушли. Когда пенсионер вернулся в комнату, он понял, что пока женщина отвлекала хозяина квартиры, ее малолетняя сообщница обшарила всю комнату в поисках денег.

Доверчивый дедушка лишился одиннадцати тысяч рублей. На вид женщине 30−35 лет, рост 160−170 см, девочке примерно 15−16 лет, рост 140−150 см. Обе были одеты в темные куртки.