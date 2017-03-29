В Уфимском районе сгорел большой склад с горючей жидкостью

Тревожный сигнал поступил пожарным в 23.05 во вторник, 28 марта: очевидцы рассказали, что в деревне Вавилово, что в Уфимском районе, загорелся склад легковоспламеняющихся жидкостей на улице Трактовая.

Когда на место прибыли пожарные расчеты, обнаружилось, что одноэтажное здание площадью 300 квадратных метров уже полностью охвачено пламенем.

Локализовать огонь удалось лишь к трем часам ночи. Еще через час огнеборцы ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пламя смогли лишь к семи часам утра.