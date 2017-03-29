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12:32 (мск), источник: Volga News

Мужчина и двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Борском районе

Во вторник, 28 марта, в 11:02 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Тюленева в с. Усманка Борского района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. В его тушении участвовали 19 человек, применялось восемь единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 11:40, а в 11:56 пожар был полностью ликвидирован.

В ГУ МЧС РФ по Самарской области уточнили, что при разборе сгоревших конструкций дома были обнаружены тела мужчины в возрасте около 40 лет и двух детей: мальчика и девочки 2015 и 2013 годов рождения.

Причины возникновения пожара и гибели людей устанавливаются.

Как пишут в соцсетях, в этой семье был старший сын, который в возрасте 11 лет погиб в 2016 году. И как предполагает автор поста, 27 марта, когда начался пожар дети предположительно были дома, а отец у соседей. Когда мужчина забежал в дом, дети вероятно уже были мертвы и он закрыл дверь изнутри.

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