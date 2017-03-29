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13:44 (мск), источник: Volga News

Транспортные полицейские Сызрани выясняют обстоятельства травмирования 12-летней девочки поездом

В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 912 км перегона ст. Канадей — ст. Новоспасское подросток травмирован неустановленным поездом, сообщили в пресс-службе Отдела.

По предварительной информации полицейских, 25 марта примерно в 20:15 12-летняя девочка, проживающая в Новоспасском районе Ульяновской области, при неустановленных обстоятельствах получила телесные повреждения.

«Со слов потерпевшей, она направлялась домой и пересекала железнодорожные пути, по которым следовал поезд, — сообщают в транспортной полиции Сызрани. — Девочка подумала, что успеет пробежать перед движущимся составом, но не смогла и поезд, предположительно, задел ее по касательной».

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение.

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