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08:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кредитный мошенник из Хабаровска инсценировал своё похищение

Мужчина убедил пятерых знакомых оформить на себя кредиты на общую сумму 2 млн рублей.

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела по серии мошенничеств с долговыми обязательствами. Обвиняемый убедил пятерых знакомых оформить на себя кредиты на общую сумму порядка двух миллионов рублей, которые затем не вернул, инсценировав свое похищение, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

«Установлено, что 52-летний злоумышленник в период с августа 2012 года по ноябрь 2013 года под различными предлогами убедил пятерых потерпевших оформить на себя займы в различных банках на общую сумму порядка двух миллионов рублей. Жертвы, приняв на себя долговые обязательства, передавали денежные средства обвиняемому на условиях, что он сам будет рассчитываться с кредитными учреждениями. Однако фигурант своих обещаний не выполнял, деньги похищал и распоряжался ими по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе.

Среди потерпевших — близкие знакомые подсудимого, коллеги по работе и родственница его сожительницы. В частности, войдя в доверие к женщине, он узнал, что хабаровчанка желает приобрести автомобиль. Злоумышленник предложил свои услуги в качестве посредника по покупке иномарки по сниженной цене в Приморье. На эти цели потерпевшая передала подсудимому 380 тысяч рублей и оформила на свое имя кредитную карту с максимальной возможностью снятия 75 тысяч рублей. В итоге обещанную машину заявительница не получила.

Своего знакомого детства фигурант попросил взять четыре займа в различных банках на общую сумму 827 тысяч рублей. Потерпевшему злоумышленник рассказал, что хочет приобрести автомобиль, однако ранее взятые кредитные обязательства не позволяют ему сделать этого.

Кроме того, в числе жертв мошеннических действий — бывшие коллеги фигуранта, с которыми он вместе трудился в одной из коммерческих фирм.

При передаче денежных средств обвиняемый не оставлял расписок или иных документов.

Установлено, что постоянного заработка в краевой столице подсудимый не имел. Неофициально он подрабатывал частным извозом в фирме такси и водителем в коммерческой структуре. По словам фигуранта, кредиты он просил потерпевших брать, чтобы рассчитаться со старыми долгами.

«Когда злоумышленник понял, что полностью погасить взятые финансовые обязательства не в состоянии, он решил инсценировать свое похищение. Для этих целей под предлогом приобретения автомобиля злоумышленник выехал в Приморский край. Из Уссурийска злоумышленник позвонил своей сожительнице и сказал, что ему угрожают расправой неизвестные. После перестал выходить на связь», — сообщили в пресс-службе.

Гражданская супруга обвиняемого и потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили, что никто злоумышленника не похищал. Из Уссурийска он самостоятельно выехал в неизвестном направлении.

Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Фигурант был объявлен в федеральный розыск.

В 2016 году по информации, полученной оперативниками УМВД России по г. Хабаровску, подозреваемый был задержан в Таганроге Ростовской области. В течение двух лет он проживал в арендованных на короткий срок квартирах или гаражах, официально нигде не работал.

В Хабаровске злоумышленник был заключен под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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