В Башкирии врач-эндоскопист обвиняется в смерти 12-летнего ребенка
УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственный комитет Башкортостана завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего
УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственный комитет Башкортостана завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего
По данным следствия, в мае 2013 года
3 июня 2013 года, предвидя все опасные последствия своих действий, но самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, он нарушил нормативные требования и начал проводить ребенку исследование. Причем обследование он делал не в условиях операционного зала, где имелись бы все возможности для оказания неотложной помощи, а в условиях кабинета ФГС без участия
Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведено четыре различных