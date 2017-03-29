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08:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии врач-эндоскопист обвиняется в смерти 12-летнего ребенка

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственный комитет Башкортостана завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего врача-эндоскописта Республиканской детской клинической больницы. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, в мае 2013 года врач-эндоскопист, несмотря на высокие риски проведения 12-летнему пациенту обследования — фибротрахеобронхоскопии, принял решение сделать эту процедуру.

3 июня 2013 года, предвидя все опасные последствия своих действий, но самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, он нарушил нормативные требования и начал проводить ребенку исследование. Причем обследование он делал не в условиях операционного зала, где имелись бы все возможности для оказания неотложной помощи, а в условиях кабинета ФГС без участия анестезиолога-реаниматолога. Проведение процедуры осложнилось бронхиальным кровотечением. Неотложная помощь была оказана несвоевременно — ребенок умер в отделении реанимации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведено четыре различных судебно-медицинских экспертизы. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

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