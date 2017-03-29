В Башкирии врач-эндоскопист обвиняется в смерти 12-летнего ребенка

По данным следствия, в мае 2013 года врач-эндоскопист, несмотря на высокие риски проведения 12-летнему пациенту обследования — фибротрахеобронхоскопии, принял решение сделать эту процедуру.

3 июня 2013 года, предвидя все опасные последствия своих действий, но самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, он нарушил нормативные требования и начал проводить ребенку исследование. Причем обследование он делал не в условиях операционного зала, где имелись бы все возможности для оказания неотложной помощи, а в условиях кабинета ФГС без участия анестезиолога-реаниматолога. Проведение процедуры осложнилось бронхиальным кровотечением. Неотложная помощь была оказана несвоевременно — ребенок умер в отделении реанимации.