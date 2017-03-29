Убийство Вороненкова: следствие нашло еще одного возможного сообщника киллера
У киллера российского
У киллера российского
По словам собеседника издания, украинские следователи полагают, что Павел Паршов и его предполагаемый подельник Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру на три дня. Затем Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта.
Отмечается, что следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили.
Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим
Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.
Убийцей Вороненкова оказался 28-летний
Как сообщал «Обозреватель», ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что у Паршова был сообщник. Стало известно, что им может являться боец батальона «Донбасс» Ярослав Левенец. Позже суд разрешил задержать возможного сообщника убийцы Вороненкова.