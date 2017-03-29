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08:43 (мск), источник: Обозреватель

Убийство Вороненкова: следствие нашло еще одного возможного сообщника киллера

У киллера российского экс-депутата Дениса Вороненкова, Павла Паршова, могли быть двое сообщников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Источник: Reuters

По словам собеседника издания, украинские следователи полагают, что Павел Паршов и его предполагаемый подельник Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру на три дня. Затем Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта.

Отмечается, что следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили.

В гости к двум бывшим бойцам «Донбасса» приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

Как сообщал «Обозреватель», ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что у Паршова был сообщник. Стало известно, что им может являться боец батальона «Донбасс» Ярослав Левенец. Позже суд разрешил задержать возможного сообщника убийцы Вороненкова.

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