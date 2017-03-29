Убийство Вороненкова: следствие нашло еще одного возможного сообщника киллера

Источник: Reuters

По словам собеседника издания, украинские следователи полагают, что Павел Паршов и его предполагаемый подельник Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру на три дня. Затем Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта. Отмечается, что следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили.

В гости к двум бывшим бойцам «Донбасса» приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.