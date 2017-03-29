Полицейские в Усть-Илимске нашли без вести пропавшего 12-летнего школьника
Мальчик находился дома у одноклассника.
Мальчик находился дома у одноклассника.
Сотрудниками полиции в
В ночь на 29 марта в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Усть-Илимский» обратилась жительница города с сообщением, что 28 марта днем ушел из дома и не вернулся ее 12-летний сын. На розыск ребенка были незамедлительно ориентированы наружные службы полиции, которые начали обследование подъездов и чердаков домов, детских площадок и прилегающих окрестностей. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних приступили к опросу родственников и друзей мальчика.
«В результате
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную работу с ребенком и его родителями.