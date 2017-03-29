Полицейские в Усть-Илимске нашли без вести пропавшего 12-летнего школьника

Сотрудниками полиции в Усть-Илимске в течение трех часов был разыскан без вести пропавший 12-летний школьник. Мальчик был обнаружен дома у друга. Оказалось, что родителям одноклассника он сказал, что мама работает в ночную смену и разрешила ему заночевать у друга. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ночь на 29 марта в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Усть-Илимский» обратилась жительница города с сообщением, что 28 марта днем ушел из дома и не вернулся ее 12-летний сын. На розыск ребенка были незамедлительно ориентированы наружные службы полиции, которые начали обследование подъездов и чердаков домов, детских площадок и прилегающих окрестностей. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних приступили к опросу родственников и друзей мальчика.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в полицию поступили данные, с кем в последнее время видели школьника. Инспекторами по делам несовершеннолетних было установлено его местонахождение у одноклассника. Несовершеннолетний возвращен в семью», — отметили в ведомстве.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную работу с ребенком и его родителями.