Опубликовано видео задержания банды вымогателей в Красноярске

Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Красноярска, которые пытались силой заставить владельца земельного участка переоформить его на другого человека, сообщает пресс-служба полиции.

За помощью к правоохранителям обратился 49-летний красноярец и сообщил, что его избила группа мужчин, требуя, чтобы он переоформил на третье лицо земельный участок в Березовском районе стоимостью 3 млн руб. Полицейские установили подозреваемых и в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов СОБРа одновременно задержали в разных районах города двоих красноярцев 42 и 26 лет.

На кадрах оперативного видео видно, как сотрудники СОБРа задерживают одного их подозреваемых в здании общественно-делового центра «Метрополь» на пр. Мира.

По факту преступления открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержанные в настоящее время арестованы. Ведется следствие.