Опубликовано видео задержания банды вымогателей в Красноярске
По факту преступления открыто уголовное дело.
По факту преступления открыто уголовное дело.
Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Красноярска, которые пытались силой заставить владельца земельного участка переоформить его на другого человека, сообщает
За помощью к правоохранителям обратился 49-летний красноярец и сообщил, что его избила группа мужчин, требуя, чтобы он переоформил на третье лицо земельный участок в Березовском районе стоимостью 3 млн руб. Полицейские установили подозреваемых и в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов СОБРа одновременно задержали в разных районах города двоих красноярцев 42 и 26 лет.
На кадрах оперативного видео видно, как сотрудники СОБРа задерживают одного их подозреваемых в здании
По факту преступления открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Задержанные в настоящее время арестованы. Ведется следствие.