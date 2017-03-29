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08:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Опубликовано видео задержания банды вымогателей в Красноярске

По факту преступления открыто уголовное дело.

Источник: Reuters

Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Красноярска, которые пытались силой заставить владельца земельного участка переоформить его на другого человека, сообщает пресс-служба полиции.

За помощью к правоохранителям обратился 49-летний красноярец и сообщил, что его избила группа мужчин, требуя, чтобы он переоформил на третье лицо земельный участок в Березовском районе стоимостью 3 млн руб. Полицейские установили подозреваемых и в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов СОБРа одновременно задержали в разных районах города двоих красноярцев 42 и 26 лет.

На кадрах оперативного видео видно, как сотрудники СОБРа задерживают одного их подозреваемых в здании общественно-делового центра «Метрополь» на пр. Мира.

По факту преступления открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержанные в настоящее время арестованы. Ведется следствие.

Комментарии
1
Понятно
У нас законы, немного не правильные, человек взял в долг, долги не отдает, а судебные приставы, ни чего с него взять не могут, а когда лихие парни наезжают на должника, так этот преступник, вдруг становится жертвой и его защищают, а вот если бы его лупило государство и руки отрубало, то у нас бы всегда долги вовремя отдавали, а то у нас преступников защищают, наверно депутаты специально такой закон придумали, потому как сами в 90-х наворовали
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