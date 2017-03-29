Четыре человека пострадали в результате ДТП в Багаевском районе
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Багаевском районе Ростовской области.
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Багаевском районе Ростовской области.
Как сообщает
По предварительным данным, «Лада Приора», водитель которой не справился с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки с травмами доставлены в больницу.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.