Четыре человека пострадали в результате ДТП в Багаевском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло 28 марта на 30-м километре дороги Ростов — Волгодонск.

По предварительным данным, «Лада Приора», водитель которой не справился с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки с травмами доставлены в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.