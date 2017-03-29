В Луцке ночью обстреляли здание Генконсульства Польши

Консульство находится по адресу: ул Дубновская, 22б. В результате стрельбы повреждена крыша здания: там заметна дыра, окно под этим местом разбито. В результате ЧП никто не пострадал.

«Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, с целью какого-то предупреждения или провокации», — прокомментировал представитель правоохранительных органов.

На месте происшествия работают правоохранители.

«Около 00:12 я услышал сильный взрыв. Хлопок такой, как будто лопнуло колесо в фуре. Но сильнее. И тут же я увидел белую вспышку в окне консульства. Как молния, но дольше», — рассказал очевидец.

Судя по величине отверстия в крыше, стрелять могли из гранатомета либо другого серьезного вооружения. Взрыв был достаточно сильным: от него сработала сигнализация соседнего «Кредобанка».