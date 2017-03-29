В Омске обнаружены фальшивые водительские медсправки с печатями девятой медсанчасти
Согласно сведениям в регистрационном журнале медсанчасти, таких документов не существует: их никогда никому не выдавали.
Согласно сведениям в регистрационном журнале медсанчасти, таких документов не существует: их никогда никому не выдавали.
Прокуратура Октябрьского округа обнаружила, что два гражданина получили водительские права на основании медицинских справок, выданных в клинической
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сейчас следователи выясняют, кто изготовил эти справки.
Прокуратура же готовит исковые заявления в суд. Она требует изъять у владельцев справок водительские права, поскольку не доказано, что здоровье позволяет этим омичам водить машину.