В Омске обнаружены фальшивые водительские медсправки с печатями девятой медсанчасти

Прокуратура Октябрьского округа обнаружила, что два гражданина получили водительские права на основании медицинских справок, выданных в клинической медико-санитарной части № 9. Однако в журнале регистрации КМСЧ № 9 нет записей о том, что эти граждане проходили медицинское освидетельствование и им выдавали справки.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сейчас следователи выясняют, кто изготовил эти справки.

Прокуратура же готовит исковые заявления в суд. Она требует изъять у владельцев справок водительские права, поскольку не доказано, что здоровье позволяет этим омичам водить машину.