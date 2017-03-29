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09:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске обнаружены фальшивые водительские медсправки с печатями девятой медсанчасти

Согласно сведениям в регистрационном журнале медсанчасти, таких документов не существует: их никогда никому не выдавали.

Прокуратура Октябрьского округа обнаружила, что два гражданина получили водительские права на основании медицинских справок, выданных в клинической медико-санитарной части № 9. Однако в журнале регистрации КМСЧ № 9 нет записей о том, что эти граждане проходили медицинское освидетельствование и им выдавали справки.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сейчас следователи выясняют, кто изготовил эти справки.

Прокуратура же готовит исковые заявления в суд. Она требует изъять у владельцев справок водительские права, поскольку не доказано, что здоровье позволяет этим омичам водить машину.

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