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09:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В центре Новосибирска спасатели достали женщину из искореженного автомобиля

На Каменской магистрали столкнулись «Toyota» и «Volkswagen Polo», женщину зажало в салоне «Тойоты», спасатели провели деблокирование, рассказали в МАСС.

В центре Новосибирска спасатели достали женщину из искореженного автомобиля, об этом рассказали спасатели МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла утром 29 марта на Каменской магистрали. Автомобили «Volkswagen Polo» и «Toyota Corolla Spacio» ехали в попутном направлении и столкнулись. От сильного удара «Тойота» врезалась в столб. В салоне зажало женщину. Прибывшие на место ДТП спасатели использовали специальный инструмент для деблокирования пострадавшей и передали бригаде скорой помощи.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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