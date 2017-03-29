В центре Новосибирска спасатели достали женщину из искореженного автомобиля, об этом рассказали спасатели МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла утром 29 марта на Каменской магистрали. Автомобили «Volkswagen Polo» и «Toyota Corolla Spacio» ехали в попутном направлении и столкнулись. От сильного удара «Тойота» врезалась в столб. В салоне зажало женщину. Прибывшие на место ДТП спасатели использовали специальный инструмент для деблокирования пострадавшей и передали бригаде скорой помощи.