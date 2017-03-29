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09:16 (мск), источник: VN.ru

Четверо детей едва не сгорели в Новосибирске

Сразу четверо малышей, в том числе, грудной ребенок, были спасены при пожаре в частном доме в Новосибирске на улице Дачная, сообщает главное управление МЧС РФ по Новосибирской области.

Информация о пожаре поступила в оперативную службу МЧС 28 марта в 20.03. Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения увидели, что из-под крыши дома валит дым. К тому времени мать семейства успела вывести всех детей наружу, самый младший из них получил ожоги.

Борьба с пожаром заняла у спасателей девять минут. Огонь повредил в одной из комнат кровать, стену и окно, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

— Предположительно, пожар возник по причине детской шалости с огнем. При каких обстоятельствах возник пожар, и где находилась мать детей в это время, будет установлено следственными органами, — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

Трое детей были доставлены бригадой скорой помощи в детскую больницу, а младенца госпитализировали в ожоговый центр. Для оказания психологической помощи пострадавшим МЧС направила в больницу психолога.

27 марта в Бердске из горящей пятиэтажки был спасен еще один грудной младенец. Эвакуация проводилась в условиях сильнейшего задымления — видимость не превышала 20 сантиметров. Чистым воздухом ребенка обеспечила спасательная маска. Всего из дома были эвакуированы 74 жильца.

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