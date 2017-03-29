В Волгограде из православного университета украли Евангелие и крест 18 века

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской Епархии, пропажу обнаружили еще 9 марта и подали заявление в полицию, однако, экспонаты до сих пор не найдены.

«Из-за действий воров выставка, работающая с 2013 года, оказалась парализованной, так как пришлось с витрин убрать часть экспонатов. Скорее всего, украденное попытаются продать», — добавили в Епархии.

Всех, кто увидит Евангелие и крест, представленные на фото, просят сообщить об этом в Царицынский православный университет по телефону: (8442) 26−15−36.