В Волгограде из православного университета украли Евангелие и крест 18 века
Неизвестные украли с выставки из Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского Евангелие и крест конца 18 — начала 19 веков в Волгограде.
Неизвестные украли с выставки из Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского Евангелие и крест конца 18 — начала 19 веков в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Из-за действий воров выставка, работающая с 2013 года, оказалась парализованной, так как пришлось с витрин убрать часть экспонатов. Скорее всего, украденное попытаются продать», — добавили в Епархии.
Всех, кто увидит Евангелие и крест, представленные на фото, просят сообщить об этом в Царицынский православный университет по телефону: (8442) 26−15−36.