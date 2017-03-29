В Советске загорелась пристроенная к жилому дому аптека

Сообщение о пожаре на улице Победы в Советске поступило в 4:12 утра. Загорелась кирпичная аптека, пристроенная жилому трехэтажному многоквартирному дому. Внутри горели деревянные полки для продажи лекарств на площади 4 квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 5 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Кроме того, в 03:10 поступило сообщение о пожаре в поселке Ольшанка Зеленоградского городского округа. Сгорела шиферная кровля кирпичного сарая. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 10 человек и 2 единиц техники. Никто не пострадал.