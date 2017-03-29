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10:15 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани рыбак из-за растаявшего льда несколько дней провел на острове

Выбраться с острова и вернуться домой сызранскому «Робинзону» помогли спасатели.

В Сызрани рыбак несколько дней провел в одиночестве на острове из-за растаявшего льда, сообщает ktv-ray.ru.

Во вторник, 28 марта, в 14:45, диспетчерскую поисково-спасательной службы обратились родственники мужчины, заявившие, что он ушел на рыбалку уже несколько дней назад и не может вернуться домой из-за образовавшейся при таянии льда на фарватере реки Волги промоины.

Отправившиеся на поиски рыбака спасатели обнаружили его на острове возле водонапорной башни в районе станции Кашпир, после чего его «робинзонада» благополучно закончилась — мужчину доставили на берег и передали родственникам.

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