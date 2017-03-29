В Сызрани рыбак из-за растаявшего льда несколько дней провел на острове
Выбраться с острова и вернуться домой сызранскому «Робинзону» помогли спасатели.
Выбраться с острова и вернуться домой сызранскому «Робинзону» помогли спасатели.
В Сызрани рыбак несколько дней провел в одиночестве на острове
Во вторник, 28 марта, в 14:45, диспетчерскую
Отправившиеся на поиски рыбака спасатели обнаружили его на острове возле водонапорной башни в районе станции Кашпир, после чего его «робинзонада» благополучно закончилась — мужчину доставили на берег и передали родственникам.