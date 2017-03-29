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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой в аварию попала машина МВД

«Буханка» столкнулась с пассажирской «Газелью».

28 марта в Иглино случилась авария двух микроавтобусов — полицейского «уазика» и пассажирской «Газели». Момент столкновения заснял регистратор. Позже видео появилось в сообществе «Черный список Уфа».

К счастью, в происшествии никто не пострадал — скорость обоих микроавтобусов была минимальна. По кадрам из видео понятно, что один автомобилей резко выехал на «встречку». Второй водитель попросту не успел вовремя отреагировать.

— В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Начата проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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