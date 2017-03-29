СК начал проверку по факту смерти жительницы Светлого во время операции

70-летняя женщина скончалась 22 марта в местной районной больнице во время плановой операции. Однако, как следует из заключения патологоанатома, смерть пожилой женщины, возможно, наступила в результате повреждения аорты в ходе оперативного вмешательства.

Родственников погибшей возмутило отношение к ситуации местных врачей. Перед ними никто не извинился, не объяснил, что произошло во время операции, а главврач больницы вызвала сотрудников полиции, когда родственники пришли к ней с вопросами.

«Речь идет о возможном факте причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — уточнили в СКР.

Следователям предстоит опросить медицинских работников и очевидцев. После этого будет дана правовая оценка действиям врачей.