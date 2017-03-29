Генконсульство Польши в украинском Луцке обстреляли из гранатомета
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Неизвестные в ночь на среду обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, сообщает volyn24.com.
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Неизвестные в ночь на среду обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, сообщает volyn24.com.
Предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета. В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.
«Целились в крайнее окно… Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв», — говорится в сообщении.
Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или иного «серьезного вооружения».
Как сообщил телеканал «112. Украина», правоохранители на месте инцидента обнаружили остатки РПГ-22, а именно заднюю крышку. Предположительно, стреляли с улицы, с заднего двора, и попали в окно последнего этажа.
На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.
На данный момент консульство не работает.