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10:39 (мск), источник: Интерфакс

Генконсульство Польши в украинском Луцке обстреляли из гранатомета

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Неизвестные в ночь на среду обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, сообщает volyn24.com.

Предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета. В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

«Целились в крайнее окно… Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв», — говорится в сообщении.

Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или иного «серьезного вооружения».

Вице-консул Польши Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил телеканал «112. Украина», правоохранители на месте инцидента обнаружили остатки РПГ-22, а именно заднюю крышку. Предположительно, стреляли с улицы, с заднего двора, и попали в окно последнего этажа.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

На данный момент консульство не работает.

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