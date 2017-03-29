Генконсульство Польши в украинском Луцке обстреляли из гранатомета

Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или иного «серьезного вооружения».

«Целились в крайнее окно… Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв», — говорится в сообщении.

Предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета. В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

Вице-консул Польши Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил телеканал «112. Украина», правоохранители на месте инцидента обнаружили остатки РПГ-22, а именно заднюю крышку. Предположительно, стреляли с улицы, с заднего двора, и попали в окно последнего этажа.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

На данный момент консульство не работает.