В Приморье насмерть сбит несовершеннолетний велосипедист
Обстоятельства случившегося выясняются.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел сегодня в обеденное время в районе пляжа города Фокино. Водитель автомобиля марки Nissan Teana и два
Мальчик 12-ти лет от полученных травм скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают специалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося.