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10:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Экстренно севший на Урале «Боинг» вылетел в Шанхай

Расследованием причин вынужденной посадки занимаются правоохранительные органы.

Экстренно севший в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга «Боинг» Москва — Шанхай уже продолжил свой путь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Самолёт продолжил свой путь в 09:09 по местному времени (07:09 мск). Тем временем, правоохранительные органы уже выясняют причины экстренной посадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в 01:40 по местному времени. Самолет отправили на дозаправку. Продолжить путь самолет должен был в 8:40 (6:40 мск).

По предварительным данным, причиной посадки стал сигнал на борту самолёта о технической неполадке.

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