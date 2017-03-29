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10:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле девочка-подросток получила травму на детской площадке: всему виной — гололед

В Нижнем Тагиле девочка 2006 года рождения получила травму на детской площадке. Ребенок подскользнулся. Следователи начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел на детской площадке одного из дворов по улице Щорса. По имеющимся сведениям, из-за гололеда девочка упала и ударилась о металлическую конструкцию. Ребенок получил травму верхней губы и верхней челюсти.

В настоящее время по данному факту организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут выясняться все обстоятельства произошедшего. В частности, будет устанавливаться, в полной ли мере сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом, во дворе которого произошел инцидент, выполняли возложенные на них функции по уборке территории. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, проводится судмедэкспертиза. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники ребенка, сама пострадавшая, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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