В доме экс-губернатора Челябинской области Юревича проходят обыски

«В доме М. Юревича по адресу улица Тюльпанная, д. 19, где он не проживает три года, следственное управление и ФСБ проводит обыски», — сказал адвокат.

Как сообщалось, четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

М. Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 128.1 УК РФ). По данным следствия, он систематически получал взятки от В. Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

СКР также сообщал, что М. Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта этого года, в случае неявки на третий допрос он будет объявлен в розыск.

Со ссылкой на пресс-секретаря экс-губернатора Юлию Бобылеву сообщалось, что М. Юревич отрицает свою вину, находится на лечении в Израиле до июня, про уголовное дело узнал из СМИ.